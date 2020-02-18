اطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب في النجف

2020/02/18 | 00:44 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

تطلق وزارة التخطيط، يوم غد الاربعاء، المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة النجف، بينما تجري التنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات من اجل تخصيص الاراضي لاقامة مشاريع صناعية وزراعية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ”الصباح”، بأن الوزارة ستطلق يوم غد المشروع الوطني لتشغيل الشباب في محافظة النجف الاشرف، لتكون بذلك المحافظة الثانية بعد ذي قار التي نفذ فيها المشروع، والذي سيجري تعميمه على باقي المحافظات تباعا.

واضاف ان اطلاق المشروع يأتي في اطار المشروع الوطني الذي اطلقته الوزارة في وقت سابق من الشهر الحالي، والذي يهدف الى تقليل حجم البطالة، واستثمار الطاقات الشبابية في انشاء المشاريع وفي الوقت نفسه الارتقاء بالبنى التحتية وتعظيم الموارد المالية من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية

والتقليل من المستورد.

واشار الى ان الوزارة اطلقت المشروع في محافظة ذي قار، وتم في ضوء ذلك تخصيص 15 الف دونم من الاراضي الزراعية في منطقة ام عنيج على الطريق السريع بين الناصرية والبصرة، من اجل إنشاء مدينة زراعية متكاملة، و200 دونم في منطقة سيد خضير لانشاء مدينة صناعية، بالتنسيق مع هيئة استثمار ذي قار، مؤكدا ان هذه المشاريع ستوفر العديد من فرص العمل للشباب.

كما اشار الى ان وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي، اكد سعي الوزارة لاستثمار براءات الاختراع المسجلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بهدف دعم المخترعين وتطوير قدراتهم، والافادة من خبراتهم في مشاريع تشغيل الشباب.

ووجه الوزير، بحسب المتحدث، باستكمال الاجراءات اللازمة لتخصيص المزيد من الاراضي في المحافظات الأخرى لإقامة مشاريع تشغيل الشباب، الى جانب دعم المنتجات المحلية وتعزيز الشراكة مع المطور الوطني والاستثمار الأمثل لرؤوس الأموال الوطنية في دعم الاقتصاد ومختلف

القطاعات التنموية.

وأكد الهنداوي ان الوزارة تجري التنسيق مع جميع المحافظات من اجل تخصيص قطع الاراضي لانجاح المشروع، ودعم الشباب، مشددا على ان نجاح المشروع مرهون بشكل كبير بتعاون المحافظات

في هذا المجال .

الى ذلك اوضح محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خص به “الصباح”، ان المحافظة ستبدأ قريبا بفرز المشاريع ودراستها مع اهمية تحقيق الهدف المتمثل بحماية المنتج ودعمه وتشغيل المصانع المتوقفة.

وأكد المحافظ اهمية مشروع تشغيل الشباب، من خلال اقامة مشاريع توفر فرصا للعمل، منبها الى ان وجود نسبة عالية من البطالة في بغداد، يأتي بسبب قلة فرص العمل منذ

عام 2003 وحتى الان.

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