الهاشمي: علاوي اكمل اختيار 16 وزيرا ويعيش ظروف عبد المهدي باخر ساعات تكليفه

2020/02/18 | 00:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، الاثنين، اكمال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، نحو 16 وزير من كابينته الحكومية، مبينا ان علاوي يعيش ظروف عبد المهدي في الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة.

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