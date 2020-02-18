الكشف عن مضمون إتصال بين البارزاني وعلاوي

2020/02/18 | 00:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اربيل -اين]كشف عرفات كرم، مسؤول ملف بغداد في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، ، عن مضمون اتصال هاتفي جرى بين الأخير ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

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