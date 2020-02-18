مصدر: عشائر في ذي قار رفضت نصب محطات للطاقة الشمسية في المحافظة

2020/02/18 | 00:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن رفض مجموعة من العشائر نصب محطات للطاقة الشمسية في المحافظة خلال الايام الماضية.





وذكر المصدر لـ"الغد برس"، ان " عدد من العشائر في قضائي الدواية والفجر شمال شرق وشمال محافظة ذي قار رفضت نصب محطات للطاقة الشمسية بعد قيامهم بطرد خبراء تابعين لوزارتي التخطيط والكهرباء كانوا يفحصون التربة المناسبة لانشاء محطتين للكهرباء في هذين القضائين ".





وبين المصدر، ان " الاراضي التي كان يفحصها الخبراء لم تكن مرزعة اطلاقا خلال الفترة الماضية وهي تتبع لوزارة الزراعة، الا ان اسباب مجهولة وراء الرفض هذه المشاريع".





واكد المصدر، ان " نصب هذه المحطات في هذه المناطق سيسهم بتحسن المنظومة الكهربائية فيها بشكل كبير "، مشيرا الى انها " تولد اكثر من 250 ميكَاواط للمنطقة ويتسع توليدها باتساع المساحة المخصصة لها ".

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