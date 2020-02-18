الشيخ جمال الضاري: النظام السياسي الحالي في العراق لديه مشكلة مع جميع المواطنين (فيديو)

2020/02/18 | 01:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري أن النظام السياسي الحاكم في العراق لديه مشكلة مع العراقيين.وأوضح الضاري في كلمة لها بمؤتمر في موسكو التي يزورها أن النظام الحاكم “استخدم العنف على الشيعة اليوم كما استخدمه … Readmore

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