2020/02/18 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، سعي وزارته لاقرار قانون يمنح امتيازات للشخص المتطوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب: نسعى لاقرار قانون خاص بالتطوع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب: نسعى لاقرار قانون خاص بالتطوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).