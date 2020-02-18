2020/02/18 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الفرفار_العياشي حين يصبح الخبز تجارة ! مساء اليوم في حديث مسائي مع احد الاصدقاء , نقاش حول التحولات المتسارعة و سؤال الهوية , الحديث كان عميقا لدرجة البساطة .الحديث لم يكن منصبا على المؤشرات و الواقعة, وإنما حول منطق التحولات الطارئة على هوية الإنسان المغربي .
في خضم النقاش, صرح صديقي وهو يتحدث عن مرحلة في طور التلاشي , يتعلق الامر بموضوع القيم الاجتماعية الصلبة التي عشنا بها و عشنا عليها و كنا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - حين صبح الخبز تجارة !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في خضم النقاش, صرح صديقي وهو يتحدث عن مرحلة في طور التلاشي , يتعلق الامر بموضوع القيم الاجتماعية الصلبة التي عشنا بها و عشنا عليها و كنا ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفرفار العياشي - حين صبح الخبز تجارة !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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