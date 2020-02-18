الفرفار العياشي - حين صبح الخبز تجارة !

2020/02/18 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي حين يصبح الخبز تجارة ! مساء اليوم في حديث مسائي مع احد الاصدقاء , نقاش حول التحولات المتسارعة و سؤال الهوية , الحديث كان عميقا لدرجة البساطة .الحديث لم يكن منصبا على المؤشرات و الواقعة, وإنما حول منطق التحولات الطارئة على هوية الإنسان المغربي .في خضم النقاش, صرح صديقي وهو يتحدث عن مرحلة في طور التلاشي , يتعلق الامر بموضوع القيم الاجتماعية الصلبة التي عشنا بها و عشنا عليها و كنا ......

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