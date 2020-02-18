الشباب والرياضة: نسعى لإقرار قانون خاص بالتطوع

2020/02/18 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الثلاثاء، سعي وزارته لاقرار قانون يمنح امتيازات للشخص المتطوع.وذكر بيان للوزارة حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، وقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة تطوع معنا للعمل التطوعي، من اجل إنماء وإسناد العمل التطوعي عبر التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة خدمة للصالح العام”.وقال […]

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