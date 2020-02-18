2020/02/18 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة اعتصام أبناء المهرة: أبناء المحافظة يتعرضون لقصف جوي وبري من قبل الاحتلال السعودي وميليشياته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة اعتصام أبناء المهرة: أبناء المحافظة يتعرضون لقصف جوي وبري من قبل الاحتلال السعودي وميليشياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).