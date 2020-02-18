«الأردن» يدين موافقة إسرائيل على مد «القطار السريع» للقدس الشرقية

2020/02/18 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) أدان الأردن، أمس الإثنين، موافقة السلطات الإسرائيلية على البدء في أعمال مد طريق «القطار السريع»

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