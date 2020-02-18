2020/02/18 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) تنطلق عروض "الصقارة والصقارين" شرق محافظة طريف في السعودية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ1000 صقر.. انطلاق مهرجان الصقور في السعودية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ1000 صقر.. انطلاق مهرجان الصقور في السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).