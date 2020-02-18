جولة جديدة من المباحثات الروسية التركية حول إدلب

2020/02/18 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم اليوم الأول من جولة مباحثات جديدة بين روسيا وتركيا حول سبل تخفيض التوتر في محافظة إدلب السورية.وذكرت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عقب مباحثات اليوم، أن “الوفد التركي إلى موسكو الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال، “شدد على ضرورة تحقيق الخفض السريع للتوترات على الأرض، ومنع تدهور الحالة الإنسانية في إدلب، […]

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