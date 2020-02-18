النقل الايرانية: الصندوق الأسود للطائرة الاوكرانية قد يرسل الى دولة ثالثة

2020/02/18 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطرق وبناء المدن الايراني “محمد اسلامي، امس الاثنين، انه”ليس لدينا اي تحسس بشان الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة؛ والاحتمال وارد بشان ارسالها الى بلد ثالث لتحليل بياناتها اذا اقتضت الضرورة”.وأضاف اسلامي في تصريح صحفي، ان “التحقيق مازال جاريا في ايران بشان حادث تحطم الطائرة الاوكرانية؛ والصندوق الاسود يشكل احد مراحل ذلك.واوضح، […]

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