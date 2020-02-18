ترامب الثاني

2020/02/18 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يتنبأ‭ ‬بفوز‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬بولاية‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬بسنة‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الانتصار‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬طلب‭ ‬عزله‭ ‬،‭ ‬منحته‭ ‬تفوقاً‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الامريكية‭ ‬الداخلية‭ .‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك‭ ‬نلاحظ‭ ‬انّ‭ ‬دوائر‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬معني‭ ‬بمَن‭ ‬يجلس‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬،‭ […]

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