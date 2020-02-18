الأسد‭ ‬يؤكد‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭ ‬والأوربي‭ ‬يضيف‭ ‬ثمانية إلى‭ ‬عقوباته‭ ‬على‭ ‬دمشق

2020/02/18 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 900‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬ دمشق‭-‬‭ ‬بروكسل‭ ‬‭-‬‭ ‬نيويورك‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬قواته‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬القتال‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬كافة‭ ‬الأراضي‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرتها‭ ‬غداة‭ ‬استعادتها‭ ‬كامل‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬وإبعاد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عنها‭.‬ وسيطرت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬عشرات‭ […]

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