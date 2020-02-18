2020/02/18 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 900 ألف نازح في شمال غرب سوريا دمشق- بروكسل - نيويورك- الزمان أكد الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين أن قواته عازمة على مواصلة القتال حتى «تحرير» كافة الأراضي الخارجة عن سيطرتها غداة استعادتها كامل محيط مدينة حلب في شمال البلاد وإبعاد الفصائل المعارضة عنها. وسيطرت القوات الحكومية في الأيام الأخيرة على عشرات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يؤكد مواصلة القتال والأوربي يضيف ثمانية إلى عقوباته على دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يؤكد مواصلة القتال والأوربي يضيف ثمانية إلى عقوباته على دمشق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسد يؤكد مواصلة القتال والأوربي يضيف ثمانية إلى عقوباته على دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).