أول عودة لرحلات مطار حلب منذ 2012

2020/02/18 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق‭-‬الزمان‭ ‬يستأنف‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬تسيير‭ ‬أولى‭ ‬الرحلات‭ ‬المدنية‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لسنوات،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬إثر‭ ‬سيطرة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬وإبعاد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عنها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬الإثنين‭.‬ونقلت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬علي‭ ‬حمود‭ ‬يعلن‭ ‬عودة‭ ‬تشغيل‭ ‬مطار‭ ‬حلب‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أول‭ […]

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