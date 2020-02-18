العبودي: رفع شعارات ورموز الشذوذ من المندسين في التظاهرات اساءة للعراقيين جميعا

2020/02/18 | 01:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس النواب، نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، ان “قيام المندسين في التظاهرات برفع شعارات الشذوذ والمخالفة للأعراف اساءة بحق الشعب العراقي.وقال العبودي في تغريدة على منصته في “تويتر”، واطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “رفع بعض الشعارات والرموز من المندسين في التظاهرات المسيئة للقيم والاعراف والدين اساءة للعراقيي”، داعيا الى تشخيص هؤلاء وطردهم من […]

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