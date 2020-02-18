اليونايتد يهزم تشيلسي بثنائية نظيفة في البريمر ليغ

2020/02/18 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي مانشسر يونايتد الإنجليزي على نظيره تشيلسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.

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