صلاح بدرالدين - - مانيفيست - ( المؤتمر الوطني ) بصيغتيه الكردية والسورية ( 4 )

2020/02/18 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين ( 4 )منذ فترة ليست ببعيدة وخصوصا بعد فشل الكيانات المعارضة ، وانقساماتها وتراجع الثورة الى درجة الهزيمة العسكرية ، وفي خضم البحث عن سبل لوقف التدهور النهائي والحفاظ على البقية الباقية ، نسمع مجددا أصواتا تدعو الى إعادة احياء العمل الوطني تحت أسماء وعناوين متعددة ، من بينها صيغة ( المؤتمر الوطني ) ، أو مؤتمر منسوب الى هذه العاصمة العربية والإقليمي......

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