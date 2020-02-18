2020/02/18 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) / رغم أنه ما زالت هناك أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف «آيفون 12»، لكن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («سيشهد تغييرا لافتا».. «تسريبات تقنية» تكشف مزايا هاتف آيفون 12) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («سيشهد تغييرا لافتا».. «تسريبات تقنية» تكشف مزايا هاتف آيفون 12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).