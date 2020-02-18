2020/02/18 | 01:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوجل تقرر إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام

المستقلة ..



أطلقت شركة جوجل في سبتمبر 2016 خدمة Google Station، وهي عبارة عن منصة جديدة للوصول إلى الإنترنت كشراكة بينها وبين وعدد من الشركات وذلك لجلب خدمة الواي فاي العامة المجانية لأكثر من مكان، إلا أن الشركة أعلنت اليوم أنها قررت إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوجل تقرر إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوجل تقرر إغلاق برنامج Google Station على مستوى العالم هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).