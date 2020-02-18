علاوي يبلغ رؤساء الكتل بتشكيلته الوزارية ويطلب دعمهم لنيل الثقة

2020/02/18 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اجتمع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬ناقش‭ ‬معهم‭ ‬ضرورة‭ ‬اقرار‭ ‬كابينته‭ ‬الوزارية‭.‬ وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬العراقية‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬توفيق‭ ‬علاوي،‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعاً‭ ‬موسعاً‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مباحثاته‭ ‬لاستكمال‭ ‬كابنيته‭ ‬الوزارية‭ […]

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