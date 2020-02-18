2020/02/18 | 02:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسباب نقص نمو اللحية لدى الشباب المستقلة /أصبحت اللحية رمزاً للذكورة في أوساط الرجال خلال العقدين الأخيرين بعدما أصبحت موضة بين الشباب والرجال الأكبر سناً، ولكن رجال كُثر يعانون من قلة نمو اللحى الخاصة بهم بصورة واضحة ما يسبب لهم حرجاً بالغاً.هل لهرمون الذكورة دور في نقص نمو شعر اللحية؟ يتبادر إلى […]

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