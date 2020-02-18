ما حقيقة إلغاء «الهدف الاعتباري» في دوري أبطال أوروبا؟

2020/02/18 | 02:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي حقيقة إلغاء «الهدف الاعتباري» في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟

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