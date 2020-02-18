2020/02/18 | 03:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلطة هندية لإخفاء الشيب المبكر المستقلة /تعد مشكلة الشيب المبكر مزعجة، أحضرنا لكِ خلطة بسيطة من العلاجات الهندية القديمة والتي لا تعمل على إخفاء شيب الشعر فقط، بل تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته.المكونات: ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحناء ملعقة صغيرة من بذور الحلبة ملعقة صغيرة من الزبادي ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة […]

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