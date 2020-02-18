2020/02/18 | 03:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يحدث للجسم عقب الوفاة المستقلة /تطرأ على جسم الإنسان بعد الموت العديد من التغيرات، حتى وصوله لمرحلة التحلل.فوفقا لما نشره موقع “الكونسلتو” المهتم بالشؤون الطبية، هناك 5 مراحل يمر بها جسم الإنسان قبل التحلل.فور الوفاة، تتوقف عملية التنفس، ثم تبدأ أعضاء الجسم في التوقف نتيجة نقص الأكسجين في الجسم، حيث يستمر […]

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