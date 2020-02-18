تسريبات تقنية تكشف مزايا هاتف آيفون 12 المقبل

2020/02/18 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت أشهر طويلة تفصل عن موعد طرح هاتف "آيفون 12"، لكن الشائعات الرقمية بدأت في الكشف عن الخصائص المرتقبة للجهاز الذي يحظى بترقب واسع في العالم.

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