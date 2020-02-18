2020/02/18 | 03:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاثنين، بأن جنديا قتل واصيب اخر بهجوم "لداعش" في جلولاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد جندي عراقي واصابة آخر بهجوم لداعش) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد جندي عراقي واصابة آخر بهجوم لداعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).