الطيران الوطني الروسي يعلق بعض الرحلات إلى الصين

2020/02/18 | 03:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناقلة الوطنية الروسية إيروفلوت تعليق بعض رحلاتها إلى الصين بسبب تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.

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