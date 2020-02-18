2020/02/18 | 03:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعات الأبراج : الثلاثاء 18 فبراير/ شباط 2020 المستقلة / الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل، لقد وصلت إلى حائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدمًا وأنت على وشك الاستسلام.اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك قريبًا أهمية المضي قدمًا في خططك.الثور […]

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