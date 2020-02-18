2020/02/18 | 04:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 خرافات عن سرطان الثدي المستقلة / هناك معتقدات شائعة عن سرطان الثدي، لكنها في الواقع محض خرافات، نتعرف عليها هنا.يقول الدكتور تريفان د.فيشر -وهو متخصص في الأورام الجراحية وأستاذ مساعد في قسم جراحة الأورام بمعهد جون واين للسرطان في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي في سانتا مونيكا بكاليفورنيا- إن الأبحاث ساهمت في […]

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