ميسي يفوز بجائزة أفضل رياضي في العالم

2020/02/18 | 04:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا 1.

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