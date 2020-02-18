«كورونا» يلغي ودية العراق وفيتنام واتحاد الكرة يستبدلها بمواجهة الاردن

2020/02/18 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةاعتذر الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن خوض المباراة الودية التي كان من المقرر اقامتها امام فيتنام على ارض الأخير تحضيراً للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالمي 2022 وكأس آسيا 2023.اتحاد الكرة فضل عدم لعب المباراة فيتنام بسبب تفشي مرض «كورونا» في دول شرق آسيا، حيث كان من المقرر اقامتها في 26 آذار المقبل.وفي ذات السياق، اتفق اتحاد الكرة مع نظيره الأردني على تأمين مباراة ودية بين المنتخبين في الـ25 من الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.تجدر الإشارة الى ان المنتخب الوطني سيواجه منتخب هونغ كونغ ضمن التصفيات المزدوجة في الـ31 من شهر آذار لمقبل.

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