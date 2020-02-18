محافظ البصرة يبحث مع القنصل التركي إعادة افتتاح القنصلية التركية في المحافظة

2020/02/18 | 06:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجيبحث محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مع القنصل التركي في المنطقة الجنوبية محمد اوزكون ارمان تطوير العلاقات الاقتصادية بين محافظة البصرة وتركيا في ظل ما تشهده البصرة من استقرار امني ملحوظ، اضافة الى التطرق إلى قرب اعادة افتتاح القنصلية التركية في المحافظة».وذكر بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة ورد لـ»المستقبل العراقي»، ان «اللقاء الذي جرى اليوم بين المحافظ اسعد العيداني والقنصل التركي في المنطقة الجنوبية محمد اوزكون أرمان تم فيه التطرق الى اعادة افتتاح القنصلية التركية في البصرة، مشيراً الى ان الحكومة المحلية داعمة للشركات العاملة التي تنفذ مختلف المشاريع المهمة للمواطن البصري في المحافظة».من جهته اوضح القنصل التركي في المنطقة الجنوبية محمد اوزكون ارمان ان اللقاء الذي جرى مع المحافظ اسعد العيداني تم فيه التطرق الى قرب مباشرة القنصلية التركية بأعمالها في المحافظة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً الى ان المحافظة تشهد استقرار امني ملحوظ وهي بيئة ملائمة لعمل الشركات التركية في البصرة.

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