محافظ بغداد يعلن اتخاذ التدابير لمواجهة خطر الفيضانات

2020/02/18 | 06:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / طالب ضاحيعقدت لجنة إدارة اعمال الدفاع المدني بمحافظة بغداد اجتماعها الاول، امس الاثنين، برئاسة محافظ بغداد المهندس محمد العطا لتدارس الاستعدادات من أجل موسم الفيضانات هذا العام.العطا، وعقب الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارات الداخلية والصحة والموارد المائية، اكد ان «الاستعدادات قائمة سواء كانت هناك فيضانات او لا»، مضيفا «الاجتماع مهم وهذه اللجنة مختصة بمجابهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية».الدكتور لطيف مزهر مستشار برنامج الامم المتحدة الانمائي حضر الاجتماع بصفة استشارية، واوضح ان «البرنامج اكد استعداده للتعاون والتنسيق على مستوى التخطيط وتدريب الكوادر المعنية بمواجهة الكوارث».الدكتور چاسب لطيف مدير صحة الكرخ، من جانبه، اشار الى ان «اللجنة مختصة بمواجهة كافة الكوارث ومنها مجابهة تداعيات انتشار فايروس كورونا، حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة.

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