من أطلق الرصاص على عوائل المتقاعدين العراقيين؟

2020/02/18 | 06:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستستغربون العنوان! لكم الحق… لم يسمع أحدا في الوطن الذبيح لا الجريح… أن آحدا أطلق الرصاص على المتقاعدين آصلا! فكيف يُطلق الرصاص على عوائلهم؟ ببساطة… الرصاص في وطني لم يتوقف […]

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