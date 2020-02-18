تسريبات تشكيلة الحكومة: وزارة الدفاع : عبد الغني الاسدي والداخلية عبد الوهاب الساعدي

2020/02/18 | 06:25 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيلة الحكومه الجديدة كما وردت عن رئاسة الوزراء الموقتة رئيس مجلس الوزراء المؤقت محمد توفيق علاوي وزارة الدفاع : عبد الغني الاسدي وزارة الداخلية: (فريق ركن عبد الوهاب الساعدي ) […]

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