2020/02/18 | 06:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوائد يكتسبها الجسم عند الابتعاد عن الشاي والقهوة المستقلة /يعتاد الكثيرون على تناول مشروبات المنبهة، خاصةً الشاي والقهوة، فور الاستيقاظ من النوم، نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين، الذي يعزز من القدرة على التركيز والانتباه، كما يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب.وعلى الرغم من قيمتها الغذائية، ولكن الامتناع عن تناول الشاي […]

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