تعدد العلاقات الجنسية يزيد خطر الإصابة بالسرطان !

2020/02/18 | 06:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة بريطانية حديثة أن متعددي العلاقات الجنسية يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان مع التقدم في السن.واكتشف الباحثون في تلك الدراسة أن الدخول في 10 علاقات أو أكثر […]

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