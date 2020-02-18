إلى الذين نصبوا أنفسهم ممثلين عن “أهل السنة” ويبرروا الحاجة لبقاء قوات الاحتلال الأميركي!

2020/02/18 | 06:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سالم لطيف العنبكي إلى الذين نصبوا أنفسهم ممثلين عن “أهل السنة” في المناطق الغربية خاصة؛ والذين يبررون الحاجة إلى قوات الاحتلال الأميركي وقوات التحالف معها! بأن وجودهم هو ضمان من […]

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