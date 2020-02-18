2020/02/18 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمي الجلد ويقوي الذاكرة..6 فوائد لفيتامين (ك) المستقلة / يعرف فيتامين “ك”، بأنه الفيتامين المسؤول عن تجلط الدم، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وله دور فعال في الحفاظ على صحة العظام.أورد موقع “بولدي سكاي”، معلومات عن الفيتامين، الذي ينتجه الكبد، وأبرز خصائصه: فيتامين “ك 1” يمكن أن تنتجه النباتات […]

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