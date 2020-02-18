2020/02/18 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطعمة تسبب الصداع الشديد ابتعد عنها المستقلة /ذكر تقرير أن بعض الأطعمة التي يتناولها الإنسان تسبب له الصداع بسبب ما تحتويه من عناصر ومكونات تؤثر على صحة الجهاز العصبي.نقل موقع “اليوم السابع” تقريرا عن موقع طبي عدد فيه بعض الأطعمة التي تسبب صداعا في الرأس وضررها على الجهاز العصبي.وبحسب التقرير، فإن الدراسات […]

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