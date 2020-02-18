2020/02/18 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة «باسمة اللبنانية» تعتزل الفن بعد تعرضها للتحرش المستقلة /أعلنت الفنانة اللبنانية باسمة اعتزالها الفن بشكل مُفاجئ، مساء الإثنين، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”.وكتبت باسمة: “أعلن اعتزالي الفن أحبائي لأخدم الربّ من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته”.هذا التعليق لم يكن صادماً لمتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنانة «باسمة اللبنانية» تعتزل الفن بعد تعرضها للتحرش) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنانة «باسمة اللبنانية» تعتزل الفن بعد تعرضها للتحرش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).