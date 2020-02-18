2020/02/18 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا يمنع حفظ البيض في بوابة الثلاجة؟ المستقلة / عادة ما تحتوي قشرة البيض على بكتيريا تسمى “السالمونيلا”، التي تسبب تسمما غذائيا لعشرات الملايين الأشخاص كل عام وحتى يكون قاتلا في بعض الحالات، حسب منظمة الصحة العالمية، لهذا علينا الانتباه الشديد لكيفية حفظ البيض واستهلاكه.يحتوي البيض على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والعناصر الكيميائية الأخرى الضرورية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يمنع حفظ البيض في بوابة الثلاجة؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يمنع حفظ البيض في بوابة الثلاجة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).