2020/02/18 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تدين استهداف المحتجين ببنادق صيد المستقلة /أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق “جينين هينيس بلاسخارت”، الاثنين، استخدام بنادق صيد وخراطيش صيد الطيور، ضد المتظاهرين السلميين في بغداد.ووصل عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر لما يقارب 500 متظاهر.ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يقولون إنها فاسدة وإنهاء التدخل […]

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