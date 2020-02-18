2020/02/18 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول : مصر والإمارات والأردن وروسيا وراء هجمات “درونز” حفتر المستقلة /قال مسؤول أممي رفيع المستوي، الإثنين، إن مصر والإمارات والأردن وروسيا وراء هجمات الطائرات المسيرة “درون” التي تشنها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والمنسق الأممي المقيم يعقوب الحلو […]

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