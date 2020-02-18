2020/02/18 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما مصير طاقم المقاتلة السعودية التي سقطت شمال اليمن؟ المستقلة /أسقطت جماعة أنصار الله “الحوثي” قبل ثلاثة أيام، طائرة سعودية مقاتلة “تورنيدو”، في محافظة الجوف شمالي اليمن.و رصدت المستقله اخبار عن من مصدرين يمنيين أن الحوثيين تمكنوا من القبض على الطيارين السعوديين، بعد ساعات من إسقاط المقاتلة الحربية مساء الجمعة، في محافظة الجوف.[…]

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