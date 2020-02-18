2020/02/18 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هكذا أثرت أزمة فيروس كورونا على شركة أبل العملاقة المستقلة /أعلنت شركة آبل الأمريكية العملاقة، الاثنين، أن التعطيل الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد ألقى بثقله على عمليتي الإنتاج والطلب في الصين، وأن الشركة “تعاني من عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية” مما خططت له.وقالت الشركة في بيان: “لا نتوقع تحقيق الإيرادات التي […]

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