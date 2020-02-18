2020/02/18 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏برلمانية أردنية : إيفانكا ترامب عدّلت على قوانين العمل لدينا المستقلة /قالت البرلمانية الأردنية، ديما طهبوب، إن ابنة الرئيس الأمريكي، مستشارته إيفانكا ترامب، تدخلت من أجل تعديل قوانين العمل في بلدها (الأردن).وغردت طهبوب في صفحتها عبر “تويتر”، بأن “إيفانكا ترامب قررت إجراء تعديلات في قانون العمل الأردني قبل ما يقرّ في لجنة العمل […]

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