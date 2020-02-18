2020/02/18 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة مسربة تقدم “أقوى دليل” على قمع الصين للأويغور المستقلة /كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، الإثنين، عن وثيقة سرية تضم “أقوى أدلة” على الحملة القمعية التي تشنها حكومة بكين على مسلمي الأيغور غربي الصين.وقالت الإذاعة البريطانية إن الوثيقة، التي اطلعت عليها، تقدم أوضح صورة حتى الآن حول كيفية تحكم الصين بمصير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة مسربة تقدم “أقوى دليل” على قمع الصين للأويغور) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة مسربة تقدم “أقوى دليل” على قمع الصين للأويغور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).